شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. قادة جيوش وضباط من 30 دولة يبحثون الوضع في آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

التقى قادة جيوش وضباط كبار من 30 دولة، من بينها الولايات المتحدة، في الهند، الثلاثاء، لبحث التهديدات التي تواجه منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تصاعد نفوذ الصين التي تعمل على ترسيخ وجودها في المنطقة.

وأكد قائد الجيش الأمريكي راندي جورج أن للمنطقة «أهمية بالغة»، في مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي مانوج باندي.

وتعهد جورج بتعزيز التعاون، «للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة».

شارك في الاجتماع جنرالات من اليابان وأستراليا اللتين تشكلان منتدى التعاون الدفاعي «الرباعي» إلى جانب واشنطن ونيودلهي، وكذلك بريطانيا وفرنسا.

في بكين، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده ستعارض ما وصفه بأنه «توسع متعمد للتحالفات العسكرية»، في أحدث تحذير في وقت تعمل فيه واشنطن على تعميق علاقاتها الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ولطالما كررت الصين أن أي جهود لإقامة تحالف عسكري شبيه بالناتو في منطقة آسيا- المحيط الهادئ قد تثير نزاعاً.

وحضرت فيتنام والفلبين هذا المؤتمر ليومين في نيودلهي، وكلتاهما في حالة نزاع على مناطق بحرية مع الصين.

ويجمع المؤتمر الذي أطلق عام 1999، قادة جيوش وضباطاً كباراً من 30 دولة.

وأكد باندي أن المنطقة تواجه تحديات في البر والبحر.

وقال إن هذه النزاعات «تتراوح بين نزاعات على مساحات من الأراضي أو في بعض الأحيان، حول جزر تم توسيعها بشكل اصطناعي للاستحواذ على مساحات وإقامة قواعد عسكرية».

وأكد جورج أن «الشراكة بين الجيشين الهندي والأمريكي أمر حيوي للاستقرار في المنطقة»، موضحاً أن العلاقة بين الجيشين «قوية وتزداد قوة».