شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: التعليم أساس نهضة الأمم.. والدولة تدعم تطوير البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن التعليم أساس نهضة أى أمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما بالغا بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويوجه دائما بافتتاح أفرع جديدة للجامعات أو تخصصات علمية مطلوبة، بجانب الاهتمام والتركيز على ربط سوق العمل بالتعليم الجامعي، على اعتبار أنه ربما تكون هناك وظائف مطلوبة ولكن ليس لها خريجين، أو هناك خريجون موجودون ولكن ليس لديهم وظائف.

أضاف رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365” في مداخلة هاتفية على القناة الفضائية المصرية، أن ربط التعليم بسوق العمل قضية تشغل العالم كله، خاصة مع عولمة الوظائف ووجود أهمية كبيرة بوجود خريج مؤهل بشكل جيد، مبينا أن مصر اهتمت بإنشاء جامعات في كل ربوع مصر، مع ربط المناهج بسوق العمل.

شدد "القصاص" أن الدولة تدعم المسابقات والفعاليات التي تدفع إلى تطوير البحث العلمي ونقلها إلى مصر، مشيرا إلى دعوة الرئيس السيسي خلال جلسة بناء الإنسان بتقديم أنظمة تعليمية جديدة بشكل لا يشكل صدمة للمجتمع.

وعن دعم صندوق تحيا مصر للمشروعات التعليمية، قال: "صندوق "تحيا مصر " من الجهات المهمة جدا في تمويل المشروعات وأحد أهم أعمدة العمل المدني والأهلي، لأنه نتاج ومبادرة حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.