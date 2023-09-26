شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والنهضة" عن البرنامج الزمنى لانتخابات الرئاسة: يجب ألا نلتفت لمعارك جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالمؤتمر الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان البرنامج الزمنى للانتخابات الرئاسية، واصفا عمل الهيئة الوطنية للانتخابات بالاحترافية منذ البداية، ومن خلال المؤتمرين الصحفيين الذين عقدا خلال الأيام الماضية.

وأضاف عبد العزيز، أن الجدول الزمني المعلن للانتخابات الرئاسية كاف، لأننا نتحدث عن انتخابات رئاسة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الجدول الزمني المعلن لم يختلف عن انتخابات ٢٠١٨، مؤكدا على أنه لا مجال للاعتراض، ولابد من التركيز على جمع التوكيلات وتركيز الطاقات فى العملية الانتخابية نفسها، دون إقحامنا فى معارك جانبية لا طائل منها.

ووجه عبد العزيز رسالة إلى المرشحين المحتملين للرئاسة، خاصة من المعارضة سواء من أحزاب الحركة المدنية أو غيرها، أن الانتخابات القادمة لابد أن تكون مثال يحتذى به، لأنها تعد حجر زاوية في الحياة السياسية المصرية، وسوف يتم التأريخ لتلك الانتخابات باعتبارها تتويجا لحالة الحوار الوطني وما تلاه من حالة انفتاح سياسى.

ودعا رئيس حزب الإصلاح والنهضة جموع الناخبين للمشاركة بكثافة، وعدم الالتفات لبعض الادعاءات أو المعارك الجانبية، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يشاركوا فى اختيار رئيسهم القادم، وكذلك فى ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والمشاركة بالاستحقاقات الانتخابية المختلفة.