شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة.. إجلاء آلاف السكان بسبب تفجير قنبلة من الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة - (أ ف ب)

تعيّن على الآلاف من سكان سنغافورة مغادرة منازلهم مؤقتاً الثلاثاء، بعد أن فجّر أخصائيون في إزالة الألغام قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، التي تعرّضت المستعمرة البريطانية السابقة خلالها إلى قصف ياباني.

وأشارت الشرطة إلى أن العبوة التي تزن مئة كيلوغرام، عُثر عليها الأسبوع الماضي، خلال أعمال تشييد شمال شرق سنغافورة.

وتولّى مزيلو ألغام تفجيرها في الموقع، لأنها كانت خطِرة جداً وتعذّر نقلها. وفُرض طوق أمني في المنطقة، فيما اضطر أكثر من أربعة آلاف مقيم على مغادرة منازلهم مؤقتاً.

وتعرضت سنغافورة التي كانت مستعمرة بريطانية في مرحلة الحرب العالمية الثانية، إلى قصف ياباني في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 1941، غداة الهجوم الياباني على بيرل هاربر الرامي إلى تدمير الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ. وتكثّف القصف بدءاً من كانون الثاني/يناير 1942.

وفي مطلع شباط/فبراير، دخلت القوات اليابانية المنطقة، بعد أسبوع من المعارك ضد الجنود البريطانيين.