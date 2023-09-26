الشرطة السويدية تحقق فـي عمل إجرامي بعد حريق مسجد

استوكهولم ـ ا.ف.ب: فتحت الشُّرطة السويدية تحقيقًا في فعلٍ متعمَّد، بعد حريق أتى أمس الأول على مسجد في إسكلستونا في وسط السويد. وقالت الشُّرطة على موقعها على الإنترنت إنَّ «التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشُّرطة بمقابلة الشهود والتحقّق ممَّا إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة». وخلال منتصف نهار الاثنين، اندلع حريق في مسجد بلدة إسكلستونا الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر غرب استوكهولم، من دُونِ وقوع أيِّ إصابات، حسبما أفاد متحدث باسم الشُّرطة التي تحقِّق في الحادث. ولم يتم القبض على أحد حتى الآن. وقال أنس دينيش المتحدث باسم المسجد إنَّ «المسجد دُمِّر بشكل شِبه كامل ولا يمكن إصلاح أيِّ شيء». ووفق خدمات الطوارئ، فقد التهمت النيران المبنى الرئيسي ممَّا أدَّى إلى سقوط السقف.