السيطرة على حريق في أرض زراعية ببنها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اندلع حريق، مساء اليوم الثلاثاء، في مخلفات زراعية بمنطقة كفر الأربعين التابعة لمركز ومدينة بنها محافظة القليوبية، حيث جرت أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأراضي الزراعية المجاورة له، دون تسجيل إصابات، وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم محمد شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في منطقة زراعية بكفر الأربعين بمركز بنها وتبين من المعاينة المبدئية أن نشوب الحريق بسبب إشعال في المخالفات الزراعية في زمام المنطقة التي وقع فيها الحريق.

انطلقت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وجرى أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.