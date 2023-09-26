مباحث أكتوبر تكشف سيناريو المشهد الأخير في حياة شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق شاب الحياة إثر الاشتباه في تناوله جرعة زائدة من المخدرات بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين أن "عمرو.ج." يبلغ من العمر 35 سنة، تناول جرعة زائدة من المخدرات دخل على إثرها في هبوط حاد في الدورة الدموية فارق معها الحياة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.