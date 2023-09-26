إطلاق النسخة الرابعة من دوري أكاديميات كرة القدم بالقليوبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل إطلاق النسخة الرابعة من دوري أكاديميات القليوبية لكرة القدم، والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بالصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب بنها.

جاء ذلك في حضور محمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها، الكابتن محمد طه المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالقليوبية، الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، محمد عزازى مدير إدارة الرياضة بالمديرية، مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة ولفيف من الشخصيات العامة بالقليوبية، بمشاركة 1000 لاعب من الأكاديميات المشاركة فى حفل إطلاق النسخة الرابعة من دوري الأكاديميات.

بدأ الحفل الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة، بطابور عرض للأكاديميات المشاركة والتي تمثل أكاديميات الكرة بمراكز الشباب بالإدارات الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة، والسلام الوطنىي، وعرض فيلم تقديمي حول الدوري ومراحله السابقة، إلى جانب مجموعة من العروض الرياضية، ومباراة استعراضية في كرة القدم.

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في كلمته أن الدوري يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف البرامج والأنشطة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين ونشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وفقا لسياسة تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.

وينفذ دوري أكاديميات القليوبية لكرة القدم على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك عدد 251 فريق على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية الخاصة بالدوري بحيث تتم التصفيات التمهيدية داخل الإدارات الفرعية ويتم تصعيد المركز الأول والثاني من كل مرحلة سنية على مستوى كل إدارة فرعية وصولًا للمرحلة الرئيسية التي تشمل تقسيم الفرق الصاعدة بالإدارات الفرعية إلى 4 مجموعات بنظام دوري من دور واحد وصولًا للأدوار النهائية على مستوى المحافظة، والتي تقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري في كل مرحلة.

يهدف الدورى إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، استثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، اكتشاف المواهب الرياضية جديده والعمل على رعايتها، انتقاء أفضل العناصر وتسويقها للاندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.