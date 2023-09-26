لغز العثور على جثة شاب في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

توافد سيارات الشرطة بسرينتها المميزة كان محط أنظار ومتابعة أهالي كرداسة لاكتشاف ماهية ما يدور فكانت الصدمة حاضرة.

ضباط المباحث عثروا على جثة شاب عشريني داخل منزله يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية مع عدم رصد آثار عنف بمداخل الشقة أو بعثرة في محتوياتها.

تقرير مفتش الصحة المبدئي استعبدت معه الشرطة الفرضية الجنائية، ورجحت أن الوفاة نتيجة تعاطي عقار مخدر أصيب على إثرها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

مع تأكيد رجال الشرطة على عدم وجود شبهة جنائية وأن حضورهم للتأكد من حقيقة الأمر تمهيدًا لنقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.