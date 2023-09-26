نصار: سنطلق مشروع "رؤية الجذور والمسارات العربية" ولبنان يُرشح السعودية لاستضافة "اكسبو 2030"

أكّد وزير السياحة، في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصّار، أنّ لبنان يتمتع بوفرة من التجارب التي تخوله ملاقاة رؤية 2030، مشيرًا إلى أن السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت ابوابها للبنانيين، معلناً أنه سيطلق غدا مشروع "رؤية الجذور والمسارات العربية" للحفاظ على تقاليدنا وانخراطنا في المستقبل.

كلام نصاء جاء خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه السفارة اللبنانية، في الرياض، حيث رافقه فريق عمل متخصّص لعرض خطة لبنان السياحية على هامش مشاركة لبنان في الحدث الضخم الذي تقيمه السعودية ضمن يوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة والاستثمار الاخضر.

وأوضح نصار أنّه يحمل معه صورة لبنان الدولة الفعّالة التي تحتفي بالنزاهة، معلنًا ترشيح الجمهورية اللبنانية، السعودية، لاستضافة فعاليات "اكسبو 2030" في جلسة التصويت التي ستنعقد في تشرين الثاني المقبل في باريس.

وأشار إلى أنّ لبنان يحفاظ على تقاليده وثقافته المحلية من جهة وعلى انفتاحه على العالم وانخراطه التكنولوجيّ من جهة أخرى.