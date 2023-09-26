ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّه "قبل أيام رصد الجيش الإسرائيلي مظليًا يحلق فوق مواقع له على السياج الحدودي مع لبنان، قبل أن يختفي"، مشيرة إلى أنه "يتم التحقق إذا كان العنصر تابعا لحزب الله أم ربما إسرائيليا حلق دون تسنيق".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي رصد قبل أيام مظليًا يحلق فوق مواقع له عند الحدود مع لبنان واختفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.