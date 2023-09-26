وزير السياحة السعودي: لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة وسنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية

رأى وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال حفل الإستقبال الذي تنظمه السفارة اللبنانية في الرياض، أن لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة ومن بينها الشعب الرائع.

وأكد "أننا سنقف خلف مبادرة "رؤية الجذور والمسارات العربية" وندعمها، كما سنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية".