الجيش: توقيف مواطن في مدينة طرابلس وضبط كمية كبيرة من حشيشة الكيف

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 26 / 9 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ر.ن.)، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف (151 كلغ) مخبأة داخل سيارته".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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