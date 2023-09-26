بيرم التقى العبسي: اتفقنا على معايير اساسية يحتاجها لبنان والمنطقة من سلام يراعي قيمة الانسان

أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، خلال لقائه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، الى أنها "كانت زيارة لتبادل الافكار ولنيل البركة من صاحب الغبطة نظرا للموقعية الايمانية والانسانية والوطنية التي يتحلى بها ولأننا نحتاج الى الاسترشاد الاخلاقي والديني في زمن التصحر الاخلاقي والحرب على القيم الانسانيه التي تستهدف فطرة الانسان".

وأوضح بيرم، أننا "وضعناه ايضا في ما تقوم به وزارة العمل في هذه الظروف الصعبة، واستمعنا الى بعض افكاره النيرة وأدلينا ببعض الاراء التي لاقت استحسانا بحمد الله".

وأكد أنه "تم الاتفاق على المعايير الاساسية التي يحتاجها لبنان وتحتاجها المنطقة من سلام حقيقي، من سلام يراعي قيمة الانسان، وحرية الانسان وحرية الارض وايضا اهمية الاجتماع اللبناني والتنوع اللبناني والانفتاح وبناء جسور التواصل بين اللبنانيين من اجل بناء دولة تليق بكل اللبنانيين وتحقق آمالهم".

ولفت بيرم، الى أننا "عرضنا امامه بعض الافكار الاولية لتنسيق توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل في لبنان والمؤسسات الكاثوليكية لتبادل الخبرات والتدريب المهني المعجل لتعم هذه الدورات على كل الاراضي اللبنانيه بما يخدم الشباب اللبناني ويحافظ على بقائهم في ارضهم".

وقدم بيرم للعبسي كتابين الأول بعنوان" الحسين صوت الإنسانية الخلاق" والثاني"اجمع قطرات الندى".