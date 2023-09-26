شكرا لقرائتكم خبر 25 قتيلا في سوريا بعد اشتباكات قسد ومسلحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 25 وأصيب 42 آخرون في اشتباكات بين مسلحين محليين، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف دير الزور شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن القتلى هم 24 من المسلحين بينهم 12 من قوات قسد، وسيدة.

ووفق المرصد، عاد الهدوء الحذر إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة قسد السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وأشار المرصد إلى انتشار قوات عسكرية لـقسد في المناطق التي شهدت أمس اشتباكات وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية وحواجز في حوايج ذيبان والطيانة بريف دير الزور.