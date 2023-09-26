حملة اعتقالات تواكب احتفالات اليمنيين بالثورة

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بالتواكب أقدمت الميليشيات على اختطاف عشرات المواطنين في محافظة إب (وسط اليمن)، على خلفية مشاركتهم في احتفالات ثورة سبتمبر، وأطلقت الرصاص الحي لتفريقهم وشنت حملة واسعة في صفوفهم، وصادرت أعلام الجمهورية اليمنية في إحدى النقاط الأمنية شمال العاصمة صنعاء لمنع رفعها خلال احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الـ 61 للثورة.
وكثفت إجراءاتها الأمنية في جميع مداخل المدن والساحات والشوارع، وشهدت مدن تعز، ومأرب وإب وصنعاء حفل إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر وسط المدينة، وشارك الآلاف في الاحتفاء بمراسم إيقاد الشعلة على وقع الأناشيد الوطنية، مؤكدين على المضي قدما نحو الحفاظ على أهداف ومكتسبات ثورة 26 سبتمبر، وإسقاط انقلاب ميليشيات الحوثي.
على صعيد آخر، قال تقرير حديث صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، «إن الشعور بالخطر الناجم عن استمرار سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في اليمن دفع اليمنيين للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية بشكل مميز خلال السنوات الاخيرة، وسط تحديات عديدة تواجههم».
وأضاف التقرير الذي أعده الباحث اليمني الدكتور ناصر الطويل، أن هذا الاحتفاء يعتبر أحد أشكال المقاومة ضد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على اليمن، بالإضافة إلى تعبير اليمنيين عن رفضهم للسياسات التي تمكن فئة معينة على حساب حقوق الغالبية.
وأشار التقرير إلى أن الاحتفاء الشعبي يمتد أيضا إلى رفض محاولات الحوثيين إلغاء ذكرى ثورة 26 سبتمبر وتحريف تفاصيلها، إلى جانب سعيهم المستمر لتقويض النظام الجمهوري وتمكين فئة معينة من السلطة.
وفي السياق دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، جماعة الحوثي إلى تحكيم العقل، والاستجابة لمساعي السلام، وعدم تغليب مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني.
وحث في خطاب بمناسبة احتفالات الشعب، الحوثيين على الانصياع للإرادة الشعبية ضمن دولة قائمة على أساس الشراكة في الداخل، وحسن الجوار، والانخراط الفاعل والبناء في نسيجها الخليجي والعربي، لما فيه خدمة الشعب ومصالحه الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
مشاهدات يمنية:
- الاعتداء على امرأة في صنعاء بسبب احتفالها بثورة 26 سبتمبر
- المبعوث الأممي غروندبرغ يجدد تقديره لدعم السعودية وسلطنة عمان في جهود السلام في اليمن.
- الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي باليمن لازال مستمرا.
- جماعة الحوثي تختطف نجل الشهيد عبدالله اللقية من أمام منزله بصنعاء وتقتاده الى جهة مجهولة.
- العميد طارق صالح عضو مجلس الرئاسة: إيقاد اليمنيين لشعلة ثورة 26 سبتمبر في كل مدينة وقرية وجبل يؤكد أن المشروع الخميني وأفكار الإمامة والولاية فشلت.
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