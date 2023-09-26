إسرائيل تهدم المنازل وتعتقل 60 جريحا فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 60 جريحا، بينهم أطفال ونساء، منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الاحتلال نفذ بحق الجرحى عمليات تنكيل ممنهجة، بما في ذلك عمليات الاعتداء عليهم أثناء اعتقالهم، وحول إصاباتهم، إلى أداة للتنكيل بهم، عبر ممارسة جريمة الإهمال الطبي، داعيا جميع المؤسسات الحقوقية الدولية، للتدخل الجاد والحقيقي، لضمان توفير العلاج اللازم للأسرى الجرحى، ووقف جريمة الإهمال الطبي التي يواجهونها في سجون الاحتلال.

وشهد يوم أمس اعتقال 6 فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الفلسطينيين في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين أربعة شبان من بلدة سلواد شمال رام الله، وآخرون من الخليل والقدس.

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلا وبركا في منطقة عرب الزايد شمال أريحا، في إطار اعتداءاتها المستمرة على المنازل والمنشآت الفلسطينية، ومحاربة الوجود الفلسطيني.

على صعيد متصل، جدد عشرات المستوطنين أمس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى.