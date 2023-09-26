شكرا لقرائتكم خبر الصين للفلبين: توقفوا عن الاستفزاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نصحت وزارة الخارجية الصينية الفلبين بالتوقف عن الاستفزاز، والسعي إلى إثارة المتاعب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين ردا على سؤال عن إزالة الفلبين حاجزا عائما في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وقال «الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان» مضيفا «ننصح الفلبين بتجنب إثارة المشاكل».

ويعتقد أن الصين نشرت الحاجز العائم في الشعاب المرجانية المتنازع عليها لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

ووعد مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لإزالة الحواجز التي أقامتها الصين في سكاربورو شول، في بحر الصين الجنوبي.