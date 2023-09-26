شكرا لقرائتكم خبر أخيرا .. خان يودع زنزانته القذرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استجابت السلطات الباكستانية لمطالب محامي رئيس الوزراء السابق عمران خان، وتم نقله إلى زنزانة من «الدرجة الثانية»، بها مرافق أفضل وتلفزيون وصحف وكتب.

وعاش خان في الآونة الأخيرة في زنزانة بمساحة صغيرة جدا، وصفها المحامي بأنها «زنزانة صغيرة قذرة».

وأعلن حزب عمران خان أن «السلطات الباكستانية ستنقله إلى سجن به مرافق أفضل بالقرب من العاصمة إسلام أباد بعد أمر من المحكمة».

وكان فريقه القانوني وحزبه التمسا من محاكم عدة إصدار أوامر بنقل خان إلى سجن أديالا بمدينة روالبندي، الذي قالوا إنه أكثر ملاءمة لرئيس وزراء سابق.

وقال ذو الفقار بخاري المساعد المقرب لخان، في رسالة، إلى الصحفيين «الترتيبات جارية»، في إشارة إلى استعدادات نقل خان.

وكان نعيم بانغوتا محامي خان قال، إن «محكمة عليا في العاصمة أمرت بنقله»، وكتب لاحقا على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن «خان نُقل إلى السجن الجديد»، لكنه عاد وحذف المنشور.

وكان خان محتجزا في سجن متواضع يعود إلى الحقبة الاستعمارية في منطقة أتوك شمال غرب البلاد، ولم يكن يوجد بمكان احتجازه مرافق، مثل حمَّام ملحق بالزنزانة، أو تلفزيون.

كما كان يصعب على أسرته وأصدقائه زيارته، أو إرسال صحف وكتب وطعام إليه.

ويقبع رئيس الوزراء الباكستاني السابق في هذا السجن منذ أوائل أغسطس الماضي، بعد إدانته بتهم فساد. كما علقت محكمة حكما بسجنه 3 سنوات، لكن لم يطلق سراحه بكفالة بعد أن وجهت السلطات اتهامات إليه في قضية أخرى تتعلق بـ»تسريب أسرار الدولة».

ويؤكد خان أن الاتهامات تهدف إلى منعه من خوض الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل، وهو ما تنفيه السلطات.