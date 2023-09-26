شكرا لقرائتكم خبر عن مخلفات الحرب.. الألغام تواصل حصد الأرواح في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي اثنان من الرعاة حتفهما إثر انفجار لغم أرضي في إقليم فارياب بشمالى أفغانستان، حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" اليوم الثلاثاء.

وأعلن مسؤول محلي في الإقليم أن الحادث وقع في منطقة جورزيوان. وتردد أن الضحايا فتيان "12 عاما و17 عاما".

وغالبا ما تتسبب الإمدادات العسكرية غير المنفجرة التي ترجع إلى عقود من الحرب في إصابات أو وفيات بين الفتيان والأطفال في أفغانستان.

العاصمة كابول

وجرى اليوم اكتشاف مستودع قديم للذخائر أثناء أعمال إقامة أحد الطرق في العاصمة كابول، وفقا للشرطة.

وعثر على صواريخ وقذائف هاون وألغام ضغط والعديد من أنواع الذخيرة الأخرى التي كانت مخبأة هناك.