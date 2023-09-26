شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الهند: العالم سمع صوتنا عندما صعدنا لسطح القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية الهندية بلغت ذروات جديدة في الثلاثين يوما الماضية، ويمكن أن تغير بعض القرارات التي تم اتخاذها في قمة مجموعة العشرين اتجاه المسار الذي يتخذه العالم في القرن الحادي والعشرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وأكد مودي في خطاب للطلاب وأساتذة الجامعات ورؤساء المعاهد التعليمية في ختام فعالية "جي 20 يونيفيرسيتي كونيكت"، أنه التقى بـ 85 من زعماء العالم خلال الـ 30 يوما الماضية.

وأضاف: "في المناخ الدولي الاستقطابي اليوم، لا يعد جمع العديد من الدول على منصة واحدة أمرا هينا".

رحلة تطور البلاد

وشدد على أن الحوكمة النزيهة والواضحة والمستقرة ضرورية من أجل استمرار رحلة تطور البلاد.

وتابع قائلا: "أريد أن أعطيكم بطاقة تقرير للثلاثين يوما الماضية، سيمنحكم هذا فكرة عن سرعة الهند الجديدة ومداها، لا بد أن تتذكروا تاريخ 23 أغسطس، ارتسمت ابتسامة على وجه الجميع، سمع العالم بأكمله صوت الهند: (الهند على سطح القمر)".

دراسة الشمس

يشار إلى أن الهند أرسلت في شهر أغسطس الماضي المركبة تشاندرايان3- إلى القمر وهبطت بنجاح على سطحه لتصبح بذلك الدولة الرابعة في العالم التي تحقق هذا الإنجاز.

وفي الثاني من الشهر الجاري، حققت الهند نجاحا آخر عندما أطلقت مركبة المراقبة الشمسية "أديتيا إل 1" في أولى مهماتها لدراسة الشمس.