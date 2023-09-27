الجيش الإسرائيلي أعلن بدء هجوم على قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن بدء هجوم على قطاع غزة.

هذا، وقصفت طائرات حربية إسرائيلية 3 نقاط رصد عسكرية تابعة لحركة "حماس" شرق قطاع غزة، عقب انتهاء مظاهرات خرجت لليوم العاشر قرب السياج الفاصل، وأصيب فيها 11 فلسطينيا.

وبحسب قناة "الجزيرة" القطرية، تقع نقاط الرصد المستهدفة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوبي القطاع، حيث استُهدفت نقطتا رصد، بينما شنت الطائرات الحربية غارات على نقطة ثالثة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وتستخدم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المواقع المستهدفة لمراقبة الحدود الشرقية لقطاع غزة.