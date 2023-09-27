الشرطة الألمانية أوقفت فتى بتهمة قتل طفل يبلغ ست سنوات

أعلنت الشرطة الألمانية، توقيف فتى يُشتبه في قتله طفلًا يبلغ ست سنوات، عُثر عليه مصابًا بطعنات خلال توجهه إلى منزله بعدما كان في ملعب رياضي.

وكان قد عُثر على الطفل الأسبوع الفائت تحت شجيرة، بعدما أبلغ والداه عن فقدانه كونه لم يعد إلى منزله الواقع في بلدة براغسدورف في شمال البلاد.

ومع أنّ عناصر الإنقاذ حاولوا إنعاش قلبه، لكنّه توفي لاحقًا في المستشفى.

وعثر المحققون على سكين قرب مسرح الجريمة يُعتقد أنه استُخدم لتنفيذها، بينما ذكرت الشرطة أنّ آثار الحمض النووي التي عثر عليها على السكين، أظهرت صلة مع صبي يبلغ 14 عامًا.

وأوضحت أنّ الفتى سبق أن استُجوب لأنه كان آخر شخص يرى الصبي حيًا، وأثارت تصريحاته المتناقضة شكوك المحققين.

وهذه القضية هي الأحدث ضمن سلسلة جرائم قتل عُني بها قاصرون في ألمانيا هذا العام.