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سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93

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انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ

قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300...

ac9aee510b.jpg12 ربيع الأول 1445 هـ

الجوع يقتل 1329 شخصا في تيجراي

وجدت دراسة، أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة ميكيلي في العاصمة الإقليمية، أن الجوع أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة في تيجراي،...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية

عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

الطائرات الروسية تصيب أوديسا وتقطع خدماتها

ضربت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود بوابل من الطائرات دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مستودع، وتفحم عشرات الشاحنات، وإصابة سائقين...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

سفير في فلسطين والموقف ثابت

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية ، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير...

icon-byline.pngرام الله: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

محللون يستعرضون آفاق مشهد النظام العالمي

ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي استعرض خبراء أكاديميون ومحللون سياسيون آفاق مشهد النظام...

icon-byline.pngدبي: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

الأمم المتحدة ممتعضة من قرار فرنسي حول الحجاب

جدّدت الأمم المتحدة معارضتها المبدئية لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، بعد منع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب، باسم...

icon-byline.pngباريس: الوكالات
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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