سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93

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انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ
قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300...
الجوع يقتل 1329 شخصا في تيجراي
وجدت دراسة، أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة ميكيلي في العاصمة الإقليمية، أن الجوع أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة في تيجراي،...
كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية
عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات...
الطائرات الروسية تصيب أوديسا وتقطع خدماتها
ضربت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود بوابل من الطائرات دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مستودع، وتفحم عشرات الشاحنات، وإصابة سائقين...
سفير في فلسطين والموقف ثابت
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير...
محللون يستعرضون آفاق مشهد النظام العالمي
ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي استعرض خبراء أكاديميون ومحللون سياسيون آفاق مشهد النظام...
الأمم المتحدة ممتعضة من قرار فرنسي حول الحجاب
جدّدت الأمم المتحدة معارضتها المبدئية لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، بعد منع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب، باسم...
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