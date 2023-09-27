انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300... أبها: أبها: دوت الخليج 12 ربيع الأول 1445 هـ 12 ربيع الأول 1445 هـ الجوع يقتل 1329 شخصا في تيجراي وجدت دراسة، أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة ميكيلي في العاصمة الإقليمية، أن الجوع أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة في تيجراي،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ الطائرات الروسية تصيب أوديسا وتقطع خدماتها ضربت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود بوابل من الطائرات دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مستودع، وتفحم عشرات الشاحنات، وإصابة سائقين... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ سفير في فلسطين والموقف ثابت تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير... رام الله: دوت الخليج رام الله: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ محللون يستعرضون آفاق مشهد النظام العالمي ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي في دبي استعرض خبراء أكاديميون ومحللون سياسيون آفاق مشهد النظام... دبي: دوت الخليج دبي: دوت الخليج 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ الأمم المتحدة ممتعضة من قرار فرنسي حول الحجاب جدّدت الأمم المتحدة معارضتها المبدئية لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، بعد منع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب، باسم... باريس: الوكالات باريس: الوكالات 11 ربيع الأول 1445 هـ 11 ربيع الأول 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.