انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ

قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300 آخرين. وقالت حكومة أرمينيا إن أكثر من 13500 شخص –أي حوالي 12% من سكان المنطقة – فروا عبر الحدود منذ أن هزمت أذربيجان الانفصاليين الذين حكموا المنطقة الانفصالية منذ حوالي 30 عامًا في عملية عسكرية سريعة الأسبوع الماضي. وسارع سكان ناغورنو كاراباخ إلى الفرار بمجرد أن رفعت أذربيجان الحصار الذي دام 10 أشهر على الطريق الوحيد في المنطقة إلى أرمينيا. وقد تسبب هذا الحصار في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وفي حين تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن، إلا أن العديد من السكان يخشون الانتقام.

عمليات الإنقاذ

وقالت وزارة الصحة الأرمينية إن طائرة هليكوبتر نقلت بعض ضحايا الانفجار إلى أرمينيا، ومن المتوقع إجراء المزيد من الرحلات الجوية. وبحسب ما ورد كانت قوة حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ تنقل الضحايا إلى أرمينيا بطائرة هليكوبتر.

ووقع الانفجار بينما كان الناس يصطفون لملء سياراتهم في محطة وقود خارج ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة، وقالت إدارة الصحة التابعة للحكومة الانفصالية إنه تم العثور على 13 جثة وتوفي سبعة أشخاص متأثرين بجراحهم جراء الانفجار. وتم نقل 290 شخصًا آخرين إلى المستشفى، وما زال العشرات منهم في حالة خطيرة.

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، لكن المساعد الرئاسي في ناغورنو كاراباخ ديفيد بابايان قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن التخريب غير مرجح.

وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف على موقع X، تويتر سابقًا، إن المستشفيات في أذربيجان مستعدة لعلاج الضحايا، وأضاف أن أذربيجان أرسلت أدوية لعلاج الحروق ومساعدات إنسانية أخرى.

وقالت أذربيجان أيضًا إنه تم إرسال 30 طنًا متريًا (33 طنًا أمريكيًا) من البنزين و34 طنًا متريًا (37 طنًا أمريكيًا) من وقود الديزل إلى المنطقة.

هجوم خاطف

وهزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية في هجوم خاطف استمر 24 ساعة الأسبوع الماضي، مما أجبر السلطات الانفصالية على الموافقة على إلقاء الأسلحة وبدء محادثات حول «إعادة دمج» ناغورنو كاراباخ في أذربيجان.

وكان هناك نقص في البنزين في ستيباناكيرت منذ أشهر، ويزيد الانفجار من القلق بشأن ما إذا كان السكان سيتمكنون من القيادة لمسافة 35 كيلومترًا (22 ميلًا) إلى الحدود.

واكتظت شوارع ستيباناكيرت بالسيارات المحملة بأحمال كبيرة على أسطحها، ووقف السكان أو استلقوا على الأرصفة بجوار أكوام الأمتعة.

وطلبت سلطات ناجورنو كاراباخ من السكان تأجيل المغادرة من أجل إبقاء الطريق مفتوحًا لخدمات الطوارئ، وقالت إنه سيتم توفير الحافلات لأولئك الذين يريدون المغادرة.

ناغورنو كاراباخ

كانت منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل أذربيجان في عهد الاتحاد السوفييتي

نمت المشاعر الانفصالية في سنوات احتضار الاتحاد السوفييتي ثم اندلعت الحرب

أصبحت ناغورنو كاراباخ تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية، بدعم من الجيش الأرميني، في القتال الانفصالي الذي انتهى عام 1994.

خلال الحرب في عام 2020، استولت أذربيجان على أجزاء من ناغورنو كاراباخ إلى جانب الأراضي المحيطة بها والتي فقدت السيطرة عليها خلال الحرب.

بموجب الهدنة التي أنهت القتال عام 2020، نشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها حوالي 2000 جندي في المنطقة.