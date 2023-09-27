المتحف البريطاني يطالب الجمهور بالكشف عن الأثار المسروقة عبر صفحته

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ)

طلب المتحف البريطاني من الجمهور الدخول على صفحته الإلكترونية الجديدة، لكي يتمكن من المساعدة في استعادة القطع الأثرية المفقودة من مجموعة المتحف.

وتشير تقديرات إلى أن 2000 قطعة أثرية- من بينها مجوهرات ذهبية وأحجار شبه كريمة وزجاج- تعرضت للسرقة من المتحف ومقره لندن على مدى فترة "طويلة" من الزمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ومع ذلك، عندما كشف المتحف البريطاني في 16 آب/أغسطس أن قطعا أثرية من مجموعته وجدت مفقودة أو مسروقة أو تالفة، لم يشارك صور تلك القطع.

واليوم الثلاثاء، نشر المتحف صورا لأحجار كريمة ومجوهرات يمكن أن تؤدي إلى العثور على القطع المفقودة، وبعضها من قسم اليونان وروما، والتي عثر عليها أشخاص أصبحت القطع بحوزتهم.

كما أكد المتحف البريطاني في بيان، أن "60 قطعة تمت إعادتها الآن وتم تحديد 300 قطعة أخرى من المقرر إعادتها على الفور".