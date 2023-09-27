عدم تحية العلم والهروب من الحصة.. الإجراءات التأديبية لطلاب المعاهد الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية، الاستعداد للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت المقبل، بناء على قرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

اقرأ أيضا:

ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 بالمعاهد الأزهرية

وحصل "الخليج 365" على الإجراءات التي أقرها قطاع المعاهد الأزهرية حال حدوث أي مخالفات من الطلاب أُثناء الدراسة، وهي على النحو التالي:

- السلوك العدواني العنيف "التعدي بالضرب وإحداث إصابات" - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما، وإخطار ولي الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

- أخذ أو إخفاء متعلقات الغير - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما وإخطار ولي الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

- عدم تحية العلم عمدا، أو نشر صور أو عبارات مسيئة أو غير لائقة داخل المعهد - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما وإخطار ولي الأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

- التنمر والتلفظ بعبارات بذيئة - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما، وإخطار ولي الأمر.

- التأخر عن طابور الصباح دون عذر مقبول، حرمان الطالب من دخول المعهد يوما دراسيا واحدا.

- عدم حضور الحصص المقررة دون عذر، حرمان التلميذ من دخول المعهد من يوم إلى ثلاثة أيام، وإخطار ولي الأمر، حال تكرار الغياب.

- تجاوز مدة الغياب، اتخاذ الإجراءات المحددة.

- عدم قيام الطالب بأداء الواجبات، أو عدم الالتزام بالزي - حرمان الطالب من النشاط الرياضي، وإخطار ولي الأمر.

- الهروب من المعهد - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما، وإخطار ولي الأمر.

- التخريب في أساس المعهد ومنشآته - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما، وإخطار ولي الأمر، واستدعاء ولي الأمر والتعهد بإصلاح التلفيات التي أحدثها الطالب.

- اصطحاب أدوات أو أي أشياء أخرى بالمخالفة للتعليمات، التحفظ على الأجهزة وتسليمها لولي الأمر، وفصل الطالب من يوم لـ 15 يوما، وإخطار ولي الأمر.

- القيام بسلوك يعرقل العملية التعليمية - فصل الطالب من يوم لـ 15 يوما وإخطار ولي الأمر.

كان الأزهر الشريف، أصدر توجيها عاجلا لجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بشأن الحصة الأولى بالمعاهد، خلال العام الدراسي الجديد الذي ينطلق 30 سبتمبر الجاري.

وعمم الأزهر الشريف منشورا على جميع المناطق، بأن تكون حصص مادة القرآن الكريم بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية في بداية اليوم الدراسي، وأن تقوم المناطق بدورها في هذا الشأن.

وأكدت الإدارة العامة لشئون القرآن أنها لاحظت مؤخرا أثناء متابعتها بعض المعاهد الأزهرية مخالفة التنبيه الخاص بموعد حصص القرآن الكريم في بداية العام الدراسي، الأمر الذي لزم التنبيه.

اقرأ أيضا:

العام الدراسي 2024.. قيمة المصروفات لجميع المراحل بالمعاهد الأزهرية