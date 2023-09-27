شعبة "المواد الغذائية": حلاوة المولد السبب في ارتفاع أسعار السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، أن هناك 3 أسعار للسكر في مصر، ويوجد تذبذب في السعر ولكن لا يوجد نقص في المعروض.

وقال "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إن هناك 65 مليون مواطن يحصلون على السكر في بطاقة التموين بسعر 16 جنيهًا، والسكر في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا مدارس بـ 20 جنيهًا، بينما وصل في السوق الحر إلى 40 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية، أن ارتفاع السكر مؤقت بسبب زيادة السعر في البورصات العالمية وتأثره بأسعار الطاقة إلى جانب حلاوة المولد، مؤكدًا أن الأسعار ستعود لمعدلها الطبيعي خلال أيام.