مصطفى الفقي: أزمة الغلاء الحالية ليست بسبب الدولار ولكن بسبب جشع معظم التجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر بلد غير قابلة للعزلة وتتفاعل مع المتغيرات العالمية ،مبينا أن مصر فى مرحلة صعبة على المستويين الداخلي والخارجي .

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة mbc مصر، مساء الثلاثاء، أنه أمامنا تحديات كبيرة ومخاطر تحاصر مصر من جميع الأتجاهات، مؤكد أن أزمتنا فى السد الإثيوبى لم تكن أزمة قوة ولكن هي مشكلة مجتمع دولي.

وأوضح الفقي أنه هناك كثير من الإنجازات والمشاريع البديلة تحققت خلال الفترة الماضية ولا يجب أن نتجاهلها، مؤكدًا أن مصر تدير سياستها الخارجية بصورة جيدة للغاية .

وأشار الفقي إلى أن أزمة الغلاء الحالية ليست بسبب الدولار ولكن بسبب جشع معظم التجار، مشيرًا إلى أن إعادة الروح لمشروع توشكى هو أمر يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: "الناس بتعاني اقتصاديا وغلاء في الأسعار غير طبيعي، وانا معرفش لية الدولة لم تضرب بيد من حديد على الجشع في جشع تجاري واضح مش حكاية ارتفاع أسعار الدولار في اللي بيضرب السعر في 4، هو اي تحريكه في الدولار يضرب السعر في 4".

وأردف: "يبدو انه هناك محاولة لاغتنام الأوضاع الصعبة اقتصاديا في تحقيق الثراء الحرام، زي مافي أغنياء حرب وأغنياء كورونا في أغنياء إصلاح اقتصادي".