غوتيريس حذّر من سباق تسلح نووي جديد يُمكن أن يؤدي إلى "إفناء" العالم

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من سباق تسلح نووي جديد يمكن أن يؤدي إلى "إفناء" العالم، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الختامي لجلستها السنوية.

وفي وقت توسع البلدان المسلحة نوويا وتطوّر ترساناتها، دعا الأمين العام إلى إعادة إحياء التحرّك الرامي لخفض انتشار هذه الأسلحة تمهيدا للتخلّص منها بالكامل.

ولفت إلى أنّه "يلوح سباق تسلح جديد مقلق في الأفق. يمكن أن يرتفع عدد الأسلحة النووية لأول مرّة منذ عقود"، مشيرًا إلى أنّ "أي استخدام للأسلحة النووية - بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف - من شأنه أن يطلق العنان لكارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة".

وأكّد أنّه "من جديد، يظهر التهديد باستخدام الأسلحة النووية. إنه جنون محض. ويجب علينا أن نغير المسار".

وتعد ترسانتا روسيا والولايات المتحدة الأكبر بفارق كبير على مستوى العالم.