قاض في نيويورك اتهم ترامب بارتكاب "تزوير" مالي بسبب تضخيمه قيمة أصوله

اتهم قاض في نيويورك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بارتكاب "تزوير" مالي بسبب تضخيمه قيمة أصوله، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

ويواجه ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر ثلاثة أشهر بتهمة الاحتيال، من تشرين الأول إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.

وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في الثاني من تشرين الأول في مانهاتن. وفي أمر أعلنه سابقًا أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 كانون الأول، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 كانون الثاني في ولاية أيوا. ويعدّ دونالد ترامب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.