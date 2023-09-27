بلينكن شدّد في اتّصال مع الرئيس الأذربيجاني على وجوب حماية مدنيي قره باغ

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أذربيجان إلى احترام تعهّدها بحماية مدنيي ناغورني قره باغ، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتّصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنّ "وزير الخارجية تحدّث مجددًا مع علييف اليوم وشدّد على الضرورة الملحّة لوضع حد للأعمال العدائية، وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقّل للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ناغورني قره باغ".
وأوضح ميلر خلال مؤتمر صحافي أن علييف أثناء الاتصال "أعلن أنه لن يكون هناك أيّ عمل عسكري آخر، ونتوقع منه أن يلتزم بذلك. قال أيضًا إنه سيوافق على بعثة مراقبة، ونتوقع منه أن يلتزم بذلك".
وأيّدت دول عدة بينها الولايات المتحدة إرسال بعثة دولية إلى ناغورني قره باغ، لكن ملامحها لم تُحدّد بعد.
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