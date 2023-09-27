شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يجري محادثات مع ميلوني حول قضايا الهجرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني في روما، في خضم النقاش الأوروبي حول قضايا الهجرة، فيما أعلنت بولندا، أنها ستجري عمليات تفتيش حدودية على السيارات الآتية من سلوفاكيا لمكافحة الهجرة السرية، علماً بأن كلا البلدين عضو في فضاء شنغن الذي يضمن حرية العبور بين الدول. بينما تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان طرح أسئلة حول اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وإن كانت «مناسبة لعصرنا الحديث» خلال كلمة تلقيها في مركز أبحاث في الولايات المتحدة.

وشارك الرئيس الفرنسي صباح أمس الثلاثاء، في جنازة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو (2006-2015) الذي رحل عن 98 عاماً. وكان ماكرون استقبل ميلوني في حزيران/يونيو في باريس. ووصلا معاً أمس الثلاثاء، إلى قصر تشيغي، حيث مقر رئاسة الوزراء في العاصمة الإيطالية، حسبما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية. وأجريا محادثات استمرت ساعة تقريباً، بدون الإدلاء بتصريحات في أعقابها. وأشار مكتب ميلوني، في بيان إلى أن لقاءهما «الطويل والودي» تناول «القضايا الدولية الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص لإدارة ظاهرة الهجرة وللأولويات الاقتصادية الأوروبية». وسيجتمع الزعيمان مرة أخرى بعد غد الجمعة في مالطا بمناسبة القمة العاشرة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، قبل اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي في 4 تشرين الأول/أكتوبر في غرناطة (إسبانيا). ودعا ماكرون وميلوني في تصريحات عديدة مؤخراً إلى التهدئة، وأكدا الرغبة في العمل معاً لإدارة تدفق المهاجرين بعد وصول آلاف الأشخاص في غضون أيام قليلة في منتصف أيلول/سبتمبر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة، الواقعة في شمال شرق إيطاليا، على بعد 150 كلم من الساحل التونسي في البحر الأبيض المتوسط.

وقال إيمانويل ماكرون مساء الأحد عبر التلفزيون: «لا يمكننا أن نترك الإيطاليين بمفردهم». وردّت ميلوني على الفور مؤكدة ترحيبها بذاك التصريح وإيلاء اهتمام كبير له.

من جهة أخرى، أمرت الحكومة البولندية بتشديد عمليات التفتيش على حدود البلاد مع جارتها الجنوبية سلوفاكيا وسط ارتفاع في عدد المهاجرين الوافدين. ويستهدف هذا الإجراء الحافلات الصغيرة والكبيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات المشتبه في أنها تنقل مهاجرين غير شرعيين، وفقاً لوكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي).

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، خلال مهرجان انتخابي: «المهاجرون غير الشرعيين يعبرون ما يسمّى طريق البلقان عبر المجر وسلوفاكيا، لأنه لا توجد حدود بين بولندا وسلوفاكيا؛ بل مجرّد حدود شنغن». وأضاف: «لقد أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش على الحافلات الصغيرة والشاحنات الصغيرة والسيارات والحافلات التي يُشتبه في وجود مهاجرين غير شرعيين فيها». وشهدت سلوفاكيا مؤخراً زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين فيها. وفي الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، رصدت سلوفاكيا نحو 24500 مهاجر دخلوا أراضيها بشكل غير قانوني، معظمهم أتوا من صربيا عبر المجر. (وكالات)