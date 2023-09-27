شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقدم دعماً تاريخياً لعمال صناعة السيارات المضربين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مشهد وصفه البيت الأبيض بأنه «تاريخي»، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقفة تضامنية في ولاية ميشيغان مع عمّال قطاع صناعة السيارات المضربين، عن تأييده مطالب الحركة الاجتماعية غير المسبوقة. وبواسطة مكبّر للصوت خاطب بايدن أعضاء نقابة «عمّال السيارات المتّحدين» مرتدياً قبّعة المنظمة، مذكّراً ب«التضحيات» التي قدّمها هؤلاء من أجل «إنقاذ القطاع» إبان أزمة عام 2008.

وقال الرئيس الأمريكي إن العمّال يستحقّون «زيادة كبيرة» في الراتب. وبايدن هو أول رئيس أمريكي في المنصب يتوجّه إلى موقع اعتصام.

ويأتي الدعم الرئاسي في نزاع اجتماعي قائم بين نقابة «عمّال السيارات المتّحدين» وشركات القطاع الثلاثة الكبرى وهي «جنرال موتورز» و«فورد» و«ستيلانتس»، ليذكّر بالعلاقات الوثيقة التي نسجها بايدن خلال مسيرته السياسية مع نقابات العمّال.

كما يسلّط الضوء على أهمية ولاية ميشيغان، في حين يسعى الرئيس الديمقراطي للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024 التي يمكن أن يواجه فيها خصمه في الاستحقاق الماضي، الرئيس السابق دونالد ترامب.

وميشيغان هي الولاية المركزية لحركة إضراب غير مسبوقة تؤثر في شركات القطاع الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة.

وقبل وصول بايدن كان عشرات العمّال المضربين أمام مصنع في واين يعتصمون رافعين لافتات تطالب ب«إنقاذ الحلم الأمريكي» وقد أشعلوا ناراً قرب خيمة.

وقال باتريك سمولر المشارك في الإضراب في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «إنه حدث ضخم، إنه دعم كبير لأنه يؤمن بالقضية التي نناضل من أجلها، هذا الأمر يجعلني فخوراً جداً».

وبوقفته التضامنية، أمس، يسعى بايدن إلى سرقة الأضواء من منافسه الجمهوري الذي يعتزم التوجه إلى الولاية نفسها الأربعاء للتقرّب من العمّال الذين يبني آماله عليهم من أجل استعادة البيت الأبيض. ويكفي ذلك لجعل هذا الإضراب التاريخي موضوع معركة سياسية. وكان ترامب، الذي أعلن رحلته قبل إعلان بايدن خطوة مماثلة، قد اتهم الرئيس الديمقراطي بتقليده. ووصف المتحدث باسمه جيسون ميلر زيارة جو بايدن بأنها «ليست أكثر من مجرد جلسة تصوير سيئة».

(وكالات)