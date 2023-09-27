مصرع عامل سقط من أعلى سلم خشبي داخل مسجد في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي عامل مسجد متطوع بمنطقة عزبة الصفيح بنطاق قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية مصرعه اثر سقوطه من اعلي سلم خشبي ووصل الى مستشفي الطوارئ الجامعي جثه هامدة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية،إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من نقطة تامين المستشفيات الجامعية بوصول عامل مسجد جثة هامدة "ادعاء سقوط من علو".

انتقل علي الفور ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع المدعو "اشرف محمد صبري الشحات"، 20 عامًا، عامل نظافه متطوع بمسجد الايمان بعزبه الصفيح ومقيم ميت مزاح "جثه هامده" إدعاء سقوطه من اعلى سلم خشبى اختل توازنه وسقط ارضا مما ادى الى حدوث اصابته التي اودت بحياته .

وحرر عن ذلك المحضر رقم 6387 لسنة 2023 اداري قسم ثان المنصورة واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.