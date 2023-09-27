"الآثار" تكشف خطتها لتحويل القطاع السياحي لصديق للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، لشؤون السياحة، عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع مستدام وصديق للبيئة.

وأضافت غادة، أنه تم تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، خاصة في ظل ما تشهده وسائل المواصلات والمنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالمدينة ومتحف شرم الشيخ من تحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشارت إلى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) في نوفمبر الماضي.

ولفتت إلى حصول العديد من المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بالمدينة على شهادات تفيد قيامها بتطبيق كل اشتراطات الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

جاء ذلك، خلال مشاركة نائب السياحة، كمتحدث رسمي بالجلسة النقاشية التي عُقدت على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " ، التي تٌقام خلال الفترة من 25 وحتى27 سبتمبر الجاري بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.