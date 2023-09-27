شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينيسكي يدعو إلى إجراءات أكثر صرامة ضد صناعة الأسلحة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد صناعة الأسلحة الروسية، قائلًا: يمكننا أن نرى بوضوح المجالات التي يجب فيها زيادة الضغط على روسيا لمنع نمو قدراتها.

جاء ذلك في خطابه المسائي بالفيديو يوم الثلاثاء، بعد إطلاعه على تقرير بشأن مجمع صناعي عسكري روسي.

وأضاف زيلينسكي، أن بلاده ستجري مزيدًا من التحركات ضد روسيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال: "وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بخسائرها".

إمدادات ذخيرة المدفعية

وقال زيلينسكي إن كييف تشعر أيضًا بالقلق بشأن إمدادات ذخيرة المدفعية، وأضاف: "هذه قضية نتعامل معها يوميا".

وأضار إلى أن الإمدادات الحالية مهمة، لكن كييف تحتاج أيضًا إلى إمدادات إضافية، وأن بلاده تعمل تدريجيًا على زيادة حجم إنتاجها.

وكثفت موسكو من إنتاجها للأسلحة لدعم غزوها الشامل لأوكرانيا، وفرضت الدول الغربية عقوبات بعد أن بدأ الكرملين الحرب، ولكن كييف تخشى أن تكون الشركات الروسية لا تزال قادرة على الحصول على المكونات الإلكترونية التي تحتاجها من دول أخرى، بشكل متحايل على العقوبات.