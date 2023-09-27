شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري عدد من المباريات الهامة وأبرزها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ونظيره لاس بالماس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وجاءت مباريات اليوم الأربعاء علي النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





أتلتيك بيلباو X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 8

ريال مدريد X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 3

فياريال X جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 9

فالنسيا X ريال سوسيداد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

قادش X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 9

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





هيلاس فيرونا X أتالانتا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 2

إمبولي X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD Sports HD

كالياري X ميلان – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان X ساسولو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X تورينو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

نابولي X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري التركي





أضنة سبور X بشكتاش – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X طلائع الجيش – 4 مساء – OnTime Sports

الجونة X زد – 7 مساء - OnTime Sports

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الفتح X الأخدود – 6 مساء - SSC1 HD

العروبة X الوحدة – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD

الخليج X العدالة – 9 مساء - SSC1 HD

أبها X هجر – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء

برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5

فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء

بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء

ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء

نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء