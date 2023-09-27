ممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة دعت العالم لإدانة تهديد نتانياهو النووي

شددت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أنه يجب على العالم أن يدين التهديد النووي الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

واكدت الممثلية انه "لمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، على المجتمع الدولي إدانة التهديد النووي الذي أطلقه نتانياهو"، معبترة تصريحاته بأنها تقوض السلام والأمن الدوليين.

وأشارت الممثلية إلى أن "إيران باعتبارها ضحية لأسلحة الدمار الشامل في التاريخ المعاصر، ملتزمة بهذا الأمر (ازالة الأسلحة النووية) وهي عازمة مع الدول الأخرى المحبة للسلام على السعي لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية".

يأتي ذلك، بعد دعوة نتانياهو لمواجهة إيران بـ"تهديد نووي ذي مصداقية"، خلال كلمته في الأمم المتحدة قبل أن يصحح مكتبه التعبير موضحا أنه خطأ في القراءة، وأن المقصود "تهديد عسكري".