العراق.. 30 قتيلاً و80 مصاباً بحريق خلال زفاف في الحمدانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

توفي أكثر من 30 شخصاً وأصيب 80 آخرون في حريق اندلع في محافظة نينوى بالعراق ليل الثلاثاء-الأربعاء.

https://x.com/AlArabiya/status/1706797616451715234?s=20

ووقع الحريق خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى. والتهمت النيران قاعة الافراح الواقعة بقضاء الحمدانية شرق الموصل، وقد هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق.

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراق محمد شيّاع السوداني وزارتي الداخلية والصحة بالاستنفار لإغاثة المتضررين بالحريق.

بدوره، وجّه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وزير الصحة في الإقليم بإرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف من اربيل إلى قضاء الحمدانية للمساعدة في نقل المصابين مع توجيه مستشفيات اربيل بمعالجتهم.