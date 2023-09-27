اخبار العالم

السعودية تعزي العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب حريق نينوى

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القيادة تعزي ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر...

59c439c7bd.jpg الرياض :
1fd44cf0f1.jpg12 ربيع الأول 1445 هـ

انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ

قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png12 ربيع الأول 1445 هـ

الجوع يقتل 1329 شخصا في تيجراي

وجدت دراسة، أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة ميكيلي في العاصمة الإقليمية، أن الجوع أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة في تيجراي،...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية

عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

الطائرات الروسية تصيب أوديسا وتقطع خدماتها

ضربت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود بوابل من الطائرات دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مستودع، وتفحم عشرات الشاحنات، وإصابة سائقين...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

سفارة في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

سفير في فلسطين والموقف ثابت

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير...

icon-byline.pngرام الله: دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1445 هـ

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