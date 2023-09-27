- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
القيادة تعزي ملك البحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر...
انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ
قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300...
الجوع يقتل 1329 شخصا في تيجراي
وجدت دراسة، أجرتها السلطات الصحية المحلية وجامعة ميكيلي في العاصمة الإقليمية، أن الجوع أصبح الآن السبب الرئيسي للوفاة في تيجراي،...
كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية
عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات...
الطائرات الروسية تصيب أوديسا وتقطع خدماتها
ضربت روسيا منطقة أوديسا على البحر الأسود بوابل من الطائرات دون طيار، مما أدى إلى إتلاف مستودع، وتفحم عشرات الشاحنات، وإصابة سائقين...
سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة اليوم الوطني...
سفير في فلسطين والموقف ثابت
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعزي العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب حريق نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.