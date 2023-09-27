أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء 27 سبتمبر 2023 إلى الإثنين 02 أكتوبر 2023 والذي جاء على النحو التالي.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023

يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، من 4 الى 7 صباحاً تقريبا.

الخميس 28 سبتمبر والجمعة 29 سبتمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، من 4 الى 7 صباحاً تقريبا.

السبت 30 سبتمبر 2023:

- أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- نشـاط رياح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

اعتباراً من الأحد 01 أكتوبر:

انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

الأحد 01 أكتوبر والإثنين 02 أكتوبر 2023

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية بنسبة حدوث ( 30% تقريبا) على فترات متقطعة