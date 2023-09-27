"رويترز": السفير الفرنسي في نيامي غادر النيجر

أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، بأنّ السفير الفرنسي سيلفان إيت في نيامي غادر النيجر.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أيام سحب سفير بلاده من النيجر، في أحدث خطوة ضمن التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري أواخر يتموز الماضي، بينما رحّبت السلطات في النيجر بالقرار الفرنسي.
ولفت، في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة"، وأنّ بلاده ستنهي وجودها العسكري هناك، موضحًا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".
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