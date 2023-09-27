يعقوب: الرئاسة والنزوح السوري بيد الخارج

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه من الواضح أن دعوة الحوار بدأت تفشل ورئيس مجلس النواب نبيه بري يمهد للخروج،والمبادرات الفرنسية والقطرية محاولة غير مكتملة العناصر، والتدخل الدولي ينتظر ما يجري بين أميركا وإيران وبين السعودية وأنصار الله".
واعتبر يعقوب ان "في الواقع الداخلي معظم القوى مسلوبة الإرادة الوطنية بسبب ارتهان السياسيين لاموالهم ومصالحهم لدى الغرب واميركا ويخافون من العقوبات، فجنى عمرهم في السلطة وملفات الفساد في قبضة الغرب، لذلك فإن الرئاسة والنزوح السوري وغيره بيد الخارج".
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