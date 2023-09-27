جعجع التقى سامر كباره وبحثا بتنظيم مسألة النزوح السوري

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، المرشح السابق للإنتخابات النيابيّة عن المقعد السني في طرابلس سامر كبارة، في حضور مساعد الأمين العام لشؤون الإنتخابات جاد دميان ومنسق منطقة طرابلس في الحزب فادي محفوض.

وأوضح كبارة، أنه "تباحث مع رئيس القوّات في كيفيّة تنظيم مسألة النزوح السوري في طرابلس، وإدارة هذا الملف بالتعاون مع البلديّة ونواب وفاعليات المدينة للوصول إلى حل ناجع أسوة بباقي المناطق اللبنانيّة التي تقوم بتنظيم هذا الوجود".

وشدّد على أن "الخطوة الأولى تكمن في معرفة العدد الفعلي والحقيقي للنازحين في طرابلس ومن منهم يعمل بشكل شرعي،أكد كبارة " وجوب العمل على تنظيم تحركّهم داخل المدينة وخارجها"، لافتاً إلى أن "رئيس القوّات كان ايجابياً وأبدى كل الإستعداد للمساعدة في هذا السياق ، معلّلاً أن "الحكيم" يهمّه جداً أمر مدينة طرابلس"

وعن تخوّفه من إمكانية حصول أي خضات أمنيّة في المدينة جراء الوجود الكثيف للنازحين فيها، أوضح كبارة أنه "في ظل عدم توافر قاعدة البيانات والمعلومات التي تحصي عدد النازحين السوريين في المدينة فضلاً عن عدم معرفة أماكن إنتشارهم فيها، فمن المؤكد أن الخطر يداهم المجتمع الطرابلسي، ولكن الخطر الأكبر هو إستخدام طرابلس دائماً كصندوق بريد قبيل كل استحقاق وطني، وهذا ما نتخوّف منه اليوم، آملاً ألا نرى هذه المشهدية في إنتخابات رئاسة الجمهوريّة أو سواها من الإستحقاقات".