سلطات إيران أعلنت نجاحها في وضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مداره

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بحسب ما نقلت عن وزير الاتصالات عيسى زاربور، بأنّ إيران نجحت في وضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مداره.

ولفت وزير الاتصالات الإيراني إلى أنّه "بجهود المتخصصين في القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تم قبل لحظات قليلة وضع القمر الصناعي نور 3 في مدار على بعد 450 كيلومترًا من الأرض"، مهنئًا بهذا النجاح "لجميع العاملين في هذه الصناعة في البلاد وخبراء الفضاء في الحرس الثوري الإيراني".