السلطات العسكرية في بوركينا فاسو تحبط محاولة انقلابية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، عن إحباط محاولة انقلابية مساء أمس الثلاثاء، ضد النقيب إبراهيم تراوري.

وقالت السلطات إن أعدادا كبيرة من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واجادوجو قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.

ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، كما ردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري، ملوحين بأعلام بوركينا فاسو وروسيا ومالي والنيجر.

وصرح أحد المتظاهرين: "لدينا رسالة مفادها أن الانقلاب سيحدث. وكان جهاز المخابرات هو الذي اعترض المعلومات. وكانت هناك تجمعات في مقر الدرك".

وقال ضابط في الجيش إن هذه حركة أسيء تفسيرها مرتبطة بالتناوب المعتاد لرجال الدرك.

يشا إلى أنه في الثامن من سبتمبر الجاري، أشار المدعي العام العسكري إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وفي نهاية أغسطس الماضي، حذر وزير الأمن من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين وطنيين.