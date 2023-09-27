شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب أذربيجان بالسماح للمراقبين الدوليين بدخول كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين (رويترز)

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء أذربيجان بالسماح لمراقبين دوليين بدخول منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.

وشنت أذربيجان عملية خاطفة للسيطرة على كاراباخ مؤخراً، ما أسفر عن فرار آلاف الأرمن من ديارهم.

وتابعت أنالينا: «قررت زيادة مساعداتنا الإنسانية بشكل كبير مرة أخرى ورفع تمويلنا الإضافي للجنة الدولية للصليب الأحمر من مليونين إلى خمسة ملايين يورو (5.28 مليون دولار)».