انت الان تتابع خبر العراق يضمن أول ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل طاهر اللاعب سيف طاهر فوزين بفعاليات التايكواندو لاول على لاعب من ماكاو الثاني على منافسه من كازخستان بوزن 80 كغم.

وبعد هذين الفوزين تأهل طاهر لملاقاة لاعب من الصين تايبيه وتفوق عليه أيضاً ليضمن احدى الميداليات الملونة للعراق.



وسيواجه سيف طاهر منافساً من الأردن في النزال قبل الأخير اليوم الأربعاء.