انت الان تتابع خبر تعرف على طقس العراق حتى بداية تشرين الأول.. هل ستنخفض درجات الحرارة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

واضافت، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون في المنطقة الوسطى مقاربة لليوم السابق إلا أنها تنخفض قليلاً في أقسامها الغربية، وفي المنطقة الشمالية ستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".



وأشارت الهيئة إلى، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابعت، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائماً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".